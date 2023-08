Segre-Seymandi, il video non mostra tutto. "C'era una donna che...", il sospetto

12 agosto 2023 a

a

a

Le parole di Massimo Segre alla fine della festa in cui avrebbe dovuto annunciare il matrimonio con Cristina Seymandi, nomi noti - soprattutto lui - della Torino bene, sono state ascoltate da milioni di italiani. Le accuse di tradimento, la libertà "regalata" alla donna, il viaggio a Mykonos... Ma cosa è successo prima dei due minuti di video, e cosa è successo dopo la clamorosa uscita del commercialista e banchiere? A spiegarlo al Corriere della sera sono varie persone lì quella sera, tra cui il dj della festa, quello che al termine del discorso di Segre, con Symandi impietrita e gli ospiti sgomenti, ha rimesso la musica per qualche secondo nella speranza che il party potesse proseguire. "Io una serata così non me la sarei mai immaginata. Se mi avessero detto che il dottor Segre aveva in mente di fare quello che ha fatto, sicuramente non avrei accettato l’invito. Anche perché qualcuno ha ipotizzato che i membri dello staff sapessero. Noi non sapevamo proprio niente", ha detto Maurizio Arena, il disc jokey che si vede nel video girato il 28 luglio in una villa nel Torinese.

"Boomer passivo-aggressivo", Lucarelli a valanga sul caso della Torino bene

Il dj spiega che è stato tutto normale fino a quel punto: sorrisi, regali (si festeggiava il compleanno di Seymandi), allestimento ricco con fiori, palloncini, un’ottima cena, fuochi d’artificio, taglio della torta, baci, brindisi, musica. Poi la doccia fredda. "Mi sono trovato in una situazione surreale. Ho provato a riaccendere l’atmosfera con Bob Sinclar, l’istinto è stato quello, volevo togliere quel silenzio glaciale. Sono decenni che faccio questo mestiere, mai mi era capitata una cosa simile", spiega il dj.

Segre ha parlato con voce calma, leggendo un foglio, nel silenzio generale. Tanto che Chiara Iadicicco, responsabile del catering, che si stava occupando della torta, non ha afferrato il senso perché impegnata nel lavoro. "Quando tutto si è concluso, il signor Segre se n’è andato immediatamente e la signora ha provato a seguirlo. Poi non li ho più visti", racconta la donna. I racconti si sovrappongono, pare che una donna tra gli ospiti abbia pianto. Agli addetti alla festa l'ingrato compito di mandare via tutti: "Ho dovuto mandare via gli invitati. Sono rimasta impietrita anche io, poi ho fatto quello che dovevo fare. Abbiamo iniziato a sbaraccare. Non sapevamo nulla, mai e poi mai avremmo immaginato tutto ciò", dice Iadicicco.

Doccia fredda per Segre: spunta l'inchiesta della Procura dopo le nozze saltate

Un invitato, Enrico Crescimanno, presidente della circoscrizione 5 del Comune di Torino, afferma di non sapere nulla del piano di Segre e che "quello che è successo è stato uno shock. Nessuno si è permesso di fare o dire niente, tutti si sono allontanati in silenzio. Nessuno sapeva. C’era una ragazza o una signora che riprendeva il discorso con il cellulare, ma ci è sembrata una cosa normale. In ogni caso, mi è dispiaciuto molto". Secondo Seymandi il filmato, girato e diffuso, farebbe parte di un'operazione "orchestrata", ha detto ieri la donna che valuta una denuncia per violenza privata.