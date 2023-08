Meteo, ponte di Ferragosto a rischio: dove scoppieranno "temporali di calore"

12 agosto 2023 a

a

a

È in arrivo la settimana più attesa dell'estate. Gran parte degli italiani è in viaggio o ha già raggiunto il luogo in cui ha deciso di trascorrere il ponte di Ferragosto. Ecco dunque l'ultimo bollettino meteo diffuso da 3bmeteo. Stando alle previsioni degli esperti, anche il 14 e il 15 del mese corrente, a dominare sarà il caldo, grande protagonista di quest'anno. Tuttavia, l'Italia si spaccherà di nuovo. L'anticiclone africano ha rialzato la testa e porterà i termometri a registrare nuovamente temperature alte. "Un discorso a parte merita l'arco alpino, destinato a essere lambito dalle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, con la formazione di temporali di calore nelle ore pomeridiane e preserali", hanno speficifato i meteorologi.

Meteo-bomba: arriva l'anticiclone Nerone. Quando schizzeranno i termometri

Già nel corso del weekend il caldo tornerà a farsi sentire, "ma dall'inizio della prossima settimana e dunque, per il ponte di Ferragosto, diverrà ancor più predominante", scrivono gli esperti sul sito 3bmeteo.com . Rialzo delle temperature e caldo, intenso quindi. Sì, ma non in tutte le regioni della penisola italiana. Sull'arco alpino, infatti, sono previsti "temporali di calore" nelle ore del pomeriggio e della sera. "Sarà probabile, tra l'altro, lo sconfinamento di alcuni fenomeni dalle Alpi alle pianure piemontesi nella serata di domenica, con coinvolgimento di Torinese e Cuneese", hanno spiegato i meteorologi.

Agosto in tre fasi, bomba sulle ferie. Giuliacci: indica la data, quando finisce l'estate

Lunedì 14 agosto sarà una giornata in gran parte soleggiata, "salvo la formazione di temporali di calore sulle Alpi, in particolare sui rilievi piemontesi, lombardi e alto-atesini, dove localmente potranno risultare forti, seppur di breve durata". Qualche addensamento diurno anche "sull'Appennino settentrionale, con possibilità di locali brevi rovesci, così come sull'Appennino Calabrese e sulle zone interne del Salento". Le temperature saranno in ulteriore lieve aumento, sulla Val Padana centro-occidentale e sulle zone interne toscane e sarde.

Caldo asfissiante e qualche temporale? La verità sul meteo di Ferragosto

Poche differenze per la giornata più attesa dell'estate, quella di Ferragosto. "Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo la consueta variabilità diurna sulle Alpi associata a qualche rovescio o temporale, presente anche sul settore più orientale. Lieve variabilità diurna inoltre sull'Appennino tosco-emiliano, su quello laziale-abruzzese e su quello calabrese. Poche variazioni per quel che riguarda le temperature, con picchi di 36/37°C sulla Val Padana centro-occidentale e sulle zone interne toscane e sarde", scrivono sul sito.