Meteo, anticiclone africano e caldo asfissiante come a luglio? La verità su Ferragosto

Si alzano le temperature sull’Italia nei prossimi giorni. L’aggiornamento sulle previsioni meteo è fornito dal sito 3bmeteo.com che spiega come “già nel corso del weekend l'anticiclone africano avrà alzato la testa e si farà sentire anche sull'Italia, ma dall'inizio della prossima settimana e dunque, per il ponte di Ferragosto, diverrà ancor più predominante. La prevalente stabilità atmosferica sarà accompagnata infatti da un rialzo delle temperature con il caldo che si farà abbastanza intenso, anche se non raggiungeremo le temperature localmente eccezionali di luglio”.

Ma il portale annuncia che parte dell’Italia avrà un clima instabile: “L'arco alpino è destinato ad essere lambito dalle code dei fronti atlantici in scorrimento a latitudini più settentrionali, con la formazione di temporali di calore nelle ore pomeridiane e pre serali. Sarà probabile, tra l'altro, lo sconfinamento di alcuni fenomeni dalle Alpi alle pianure piemontesi nella serata di domenica, con coinvolgimento di Torinese e Cuneese”.

Un approfondimento è poi dedicato in particolare a Ferragosto: “Il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato salvo la consueta variabilità diurna sulle Alpi associata a qualche rovescio o temporale, presente anche sul settore più orientale. Lieve variabilità diurna inoltre sull'Appennino tosco-emiliano, su quello laziale-abruzzese e su quello calabrese. Per le temperature ci saranno picchi di 36/37°C su Val Padana centro-occidentale, zone interne toscane e sarde”. In generale ci sarà un deciso aumento delle temperature sulle regioni centro-settentrionali, ma coinvolgerà in misura molto minore il Sud, dove il caldo sarà nella norma.