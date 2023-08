Meteo, Caronte infiamma l'Italia: le città più roventi. Allerta del ministero

11 agosto 2023 a

La tregua del fresco è finita e nel fine settimana torna a farsi sentire l’afa e si alza il rischio di ondate di calore da nord a sud. Un ritorno dell'anticiclone Caronte destinato a far risalire le temperature a cavallo di Ferragosto. Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, domenica 13 agosto l’allerta di livello 2 («bollino arancione») riguarderà quattro città - Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia - mentre ad Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Milano, Roma, Torino, Trieste e Verona matureranno condizioni di preallerta («bollino giallo»). Deciso il rialzo delle temperature, soprattutto di quelle percepite: sempre per domenica sono previsti 37 gradi a Firenze, 36 a Brescia, Frosinone, Milano e Perugia, 35 a Bologna, Bolzano, Napoli, Roma, Torino e Verona. L’allerta di livello 2, ricorda il ministero, indica «condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili».

Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano il weekend in arrivo che vedrà un ulteriore incremento delle temperature, specie nei valori massimi e soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Condizioni meteo che in Italia risulteranno per lo più stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche acquazzone o temporale pomeridiano interesserà comunque i rilievi delle regioni settentrionali. Una settimana di Ferragosto all’insegna del clima estivo con tempo stabile su gran parte della Penisola e temperature in ulteriore aumento. Dominio dell’alta pressione che potrebbe prolungarsi anche nella terza decade del mese con temperature sopra media ma al momento senza particolari eccessi in vista.

Per la giornata di domenica si prevede al Nord tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali temporali sulle Alpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata precipitazioni in locale sconfinamento sul Piemonte, stabile altrove con nubi sparse e schiarite. Al centro tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con ampie schiarite ovunque. Al Sud, in Sicilia e in Sardegna tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la sera e la notte nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo.