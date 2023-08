Meteo, Giuliacci: "Effetti pericolosi", dato preoccupante sulle fine dell'estate

10 agosto 2023 a

L'anticiclone africano sarà "particolarmente invadente" nel prosieguo del mese di agosto e questo potrebbe avere effetti notevoli per il meteo di settembre e dell'autunno. A dedicare un'analisi sulle tendenze delle prossime settimane dal punto di vista atmosferico sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, seguitissimo in tv e sul web. "Le tendenze meteo per l'Autunno propongono una stagione che potrebbe portare delle conseguenze se continuerà a fare caldo", si legge su meteogiuliacci.it . I meteorologi spiegano che ovviamente non si tratta di previsioni, ma "proiezioni a lunghissima" in base ai dati oggi in possesso degli esperti. In problema è che questa estate 2023 è stata particolarmente calda, nonostante le interruzioni con eventi anche estremi e precipitazioni pesanti non sono mancate. Il mese di luglio, per esempio, è stato "devastante" per le regioni del Centro e de Sud, colpite da caldo estremo, siccità e incendi. Agosto invece è partito con temperature più fresche e un clima più gradevole "ma sappiamo che questo scenario sicuramente non durerà", spiegano gli esperti di Giuliacci, perché l'anticiclone che porta il caldo africano sarà "particolarmente evidente" e persistente.

Ma cosa può provocare una situazione come quella che si sta creando in questa fine estate? Tutto questo "avrà una conseguenza molto pericolosa per noi", ed legata all'aumento delle temperature superficiali del mare, condizione registrata in queste settimane e che "comporta il rilascio di energia termica sotto forma di calore molto a lungo". L'acqua si raffredda molto più lentamente dell'aria e non basterà, per esempio, una sola perturbazione per riportare la temperatura sotto il livello di guardia. Questo vuol dire che le "perturbazioni che da settembre interesseranno il Bacino del Mediterraneo avranno a che fare con tanta energia in gioco", alimentata dal calore del mare, e questo può comportare "fenomeni meteo di una certa intensità" impossibili da prevedere oggi nei tempi e nell'intensità. Ma la situazione che si sta creando pone le premesse per un autunno movimentato dal punto di vista meteorologico.