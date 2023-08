Meteo, ci mancava l'anticiclone Cammello. Tedici: verso i 40 gradi, quando arriva

Francesco Forgione 09 agosto 2023 a

Dopo il mese di luglio più caldo della storia, stiamo vivendo un inizio Agosto molto gradevole sotto il profilo climatico. Le temperature registrate in questo ottavo mese del 2023 sono gradevoli e addirittura autunnali se consideriamo le minime raggiunte di notte. Il meteorologo de IlMeteo.it Lorenzo Tedici fa il punto sull’attuale situazione climatica della Penisola. L'esperto spiega che questa fase di benessere atmosferico è destinato a finire lasciando spazio a una nuova ondata di caldo: “Questa altalena termica estiva ci ha portato dal mese di luglio più caldo della storia ad una fase fresca di inizio agosto. Comunque sia, stiamo vivendo una bella fase adesso, definita in biometeorologia di benessere. Avremo un po’ di benessere, almeno nel meteo, fino a venerdì! Ma poi cambierà tutto di nuovo!”.

Ma cosa succederà dopo venerdì? Tedici anticipa l’arrivo di un nuovo anticiclone dalla Spagna denominato “il Cammello”. Questo anticiclone subtropicale ha portato in molte zone andaluse temperature sopra i 40 gradi, basti pensare a Siviglia (45 gradi) ma non solo. “il Cammello” in Spagna ha portato a 30 gradi anche zone situate oltre i 1000 di altitudine. “Dal prossimo weekend questo anticiclone africano si espanderà verso l’Italia, anche se non dovrebbe essere così intenso come in Spagna. Godiamoci dunque una fase di Estate Mediterranea, la tipica estate dell’altro secolo con minime sui 15-18 gradi e massime sui 30-33°C almeno fino a San Lorenzo: gradualmente da venerdì, ad iniziare dalla Sardegna, il tempo italiano tornerà via via nordafricano”.

Per quanto riguarda la Notte di San Lorenzo, il meteorologo rassicura: “per il 10 agosto, il rischio acquazzoni e nubi non è previsto, anzi tutta la giornata sarà buona e soprattutto anche la notte delle Stelle; quest’anno, con il cielo sereno e con la quasi luna nuova avremo condizioni ottimali per osservare le lacrime di San Lorenzo, le Perseidi”. Lorenzo Tedici chiude il suo intervento a ilmeteo.it preannunciando l’inizio del caldo nordafricano in Italia: “Da venerdì arriveranno i primi 38 gradi in Sardegna e gradualmente il caldo nordafricano invaderà l’Italia, dapprima con un aumento significativo delle temperature minime poi con massime verso i 40 gradi dalla prossima settimana”.