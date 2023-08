Meteo, “anticiclone africano bloccato”. Ecco il caldo sull'Italia, ma piove ancora

10 agosto 2023 a

a

a

Che tempo farà dopo i primi 10 giorni di agosto? A dare una risposta è il sito 3bmeteo.com, che spiega come “l’Italia sia ancora lambita sul suo estremo bordo orientale da un flusso di correnti fresche di matrice scandinava che determina un po' di variabilità e qualche isolato piovasco sulle Alpi Altoatesine e Giulie. Questo flusso ha anche il compito di ostacolare l'avanzata verso il nostro Paese di un possente promontorio anticiclonico di matrice africana che sta portando temperature fino a 45°C sulla Spagna”. Ma ora l’afa e le alte temperature sono pronte ad arrivare anche sulla Penisola: “Ancora per oggi e per domani non dovremo temere l'arrivo del caldo africano poi nel weekend, soprattutto da domenica la massa d'aria sub tropicale inizierà a raggiungerci e a portare caldo localmente intenso. Contemporaneamente avremo anche un po' di instabilità diurna sulla cerchia alpina con qualche temporale isolato che potrà risultare anche forte”.

"Anomalia", Giuliacci indica il dato che influirà sul meteo: cosa ci aspetta

Nei prossimi giorni però sono possibili alcuni temporali: “Venerdì è previsto qualche annuvolamento diurno sulle Alpi e l'Appennino meridionale calabrese che potrà associarsi a qualche isolato temporale di calore. Sabato - spiega il sito di meteo - è atteso qualche temporale pomeridiano o serale in più sulla cerchia alpina. Al Sud tempo soleggiato salvo qualche disturbo pomeridiano sull'Appennino calabrese che potrà dar luogo a qualche isolato piovasco e temperature ancora più o meno in linea col periodo. Domenica ancora stabile e in prevalenza soleggiato ma con qualche temporale diurno sui settori alpini localmente anche forte e qualche isolato piovasco pomeridiano sull'Appennino calabrese”. Poi la gelata finale, con pioggia possibile anche il 15 agosto: “Caldo e qualche isolato temporale anche nelle giornate di lunedì e di martedì Ferragosto”.