Meteo, Giuliacci indica la data del "cambio definitivo": estate addio

10 agosto 2023 a

a

a

Le previsioni meteo per i prossimi giorni e le tendenze a 15 giorni, ossia fino alla fine di agosto. Il colonnello Mario Giuliacci fa il punto con un video pubblicato su YouTube e sul suo sito MeteoGiuliacci giovedì 10 agosto, giorno in cui parte una fase caratterizzata dall'anticiclone africano che porta il caldo ma senza picchi estremi. "Non sarà aria sub-sahariana ma sub-tropicale atlantica", spiega il meteorologo secondo le cui previsioni questa fase durerà fino a circa il 20 agosto. Entro questa data si registreranno "punte di 37 gradi sulla Sardegna, sull'interno della Sicilia e sull'interno della Toscana", spiega il volto noto del tempo in tv e sul web. La seconda fase durerà fino al 25 agosto: in questi cinque giorni "l'anticiclone nordafricano si indebolisce e si attenua l'ondata di caldo. Qualche perturbazione raggiungerà il Nord e il Centro-Sud". Insomma, ancora qualche grado in meno e possibili piogge.

Ci mancava l'anticiclone "Cammello". L'esperto: fino a 40°, quando arriva