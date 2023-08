Meteo, Giuliacci contro le "bufale": ondata di caldo? Cosa ci aspetta davvero

10 agosto 2023 a

Un'operazione verità contro le "bufale" sull'ondata di calore che starebbe per travolgere l'Italia. Il colonnello Mario Giuliacci, volto noto del meteo in tv e da tempo anche sul web, affida a un video pubblicato su YouTube e sul suo sito meteogiuliacci.it un attacco all'approccio sensazionalistico sulle previsioni del tempo. "Ritorniamo sull'argomento ondata di caldo in arrivo perché leggiamo oggi sui media che le temperature massime dovrebbero raggiungere i 40 gradi", premette il meteorologo, "ma è una bufala, una notizia falsa diffusa dai soliti siti". Giuliacci va dritto al punto e ricorda che da dieci giorni ha annunciato che il caldo sarà portato dall'anticiclone nordafricano che però "non sospingerà sull'Italia aria sahariana come nella precedente ondata di calore", quella di luglio che è stata davvero intensa. Ma arriverà aria subtropicale atlantica, più fresca dunque.

Detto questo, quando dobbiamo aspettarci un ritorno del caldo, seppur senza picchi estremi? Giuliacci afferma che l'ondata si svilupperà tra sabato 12 agosto e lunedì 21 agosto, mentre l'apice del caldo è previsto a partire da venerdì 18 agosto e per i tre giorni successivi. Le temperature massime, spiega il meteorologo, saranno ovunque sotto i 36 gradi: "Quindi non credete ai 40 gradi farlocchi", attacca il meteorologo.

Il video di Mario Giuliacci

A dimostrazione di queste previsioni, l'esperto snocciola i valori massimi previsti nei vari capoluoghi nei tre giorni di picco dell'anticiclone: Ancona 33 gradi, Bari 32, Bologna 34, Catanzaro 35, Firenze 36, Foggia 35, Genova 30, L'Aquila 30, Milano 35, Napoli 33, Palermo 33, Perugia 34, Potenza 33, Rimini 33, Roma 34, Torino 35, Trieste 30, Venezia 33, Udine 32. "Dove sono i 40?", sbotta il meteorologo nel video in cui spiega come al massimo avremo 36 gradi in alcune città con un isolato sforamento a 37 gradi a Decimomannu, nella Sardegna interna.