Meteo, "l'anomalia" che cambia l'estate. Giuliacci: cosa ci aspetta

Il meteo di agosto sembra indirizzate verso una lunga fase stabile, cieli sereni e caldo in progressivo aumento fino e oltre Ferragosto, spartiacque delle vacanze degli italiani. Mai come in questa estate, però, si sono succedute sorprese con sbalzi di caldo estremo e violente precipitazioni. A fornire le ultime proiezioni sul mese di settembre sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che riportano le tendenze a lungo termine dell'estate 2023. Insomma, settembre sarà ancora un mese "estivo" o arriveranno le "vere perturbazioni atlantiche"? "L'Italia si troverà a metà strada tra due fazioni. Da una parte le correnti dal Nord Europa, foriere di pioggia e soprattutto dei primi freddi; dall'altra le fiammate africane, che spingono da sud", si legge sul sito meteogiuliacci.it . A corroborare la previsione sono le mappe ufficiali del centro meteorologico ECMWF dalle quali emerge che le correnti caldi dovrebbero vincere su quelle fredde.

"Poche perturbazioni e molto anticiclone", fanno sapere i meteorologi che tuttavia mettono in guardia sui possibili effetti che questo può produrre. Il dato su cui porre attenzione è quello della temperatura delle acque superficiali dei nostri mari che è già "altissima" tanto da essere considerata una "anomalia". Parliamo di "picchi di 31-32 gradi", calore che diventa una sorta di detonatore per "lo sviluppo di imponenti celle temporalesche". Se in estate i pericoli maggiori sono grandine e forti raffiche di vento, in autunno sono alluvioni lampo e forti temporali marittimi. E settembre è un mese di transizione tra le due stagioni.