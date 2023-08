Meteo, il dato sul Mediterraneo è allarmante. Giuliacci: "Follia", effetti nefasti

08 agosto 2023 a

Le temperature dell'acqua in certe aree del mar Mediterraneo rappresentano una "follia" che potrebbe avere conseguenze rilevanti sul meteo delle prossime settimane e mesi. A scriverlo sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del meteo in tv e sul web, secondo cui "la situazione meteo sul bacino del Mediterraneo è decisamente chiara". Grazie al ritorno dell'anticiclone avremo "almeno una decina di giorni" di temperature sopra le medie, si legge su meteogiuliacci.it . Insomma, caldo intenso e precipitazioni praticamente assenti almeno fino a Ferragosto. Ma quali sono gli effetti a medio e lungo termine?

L'ondata di caldo globale di luglio batte tutti i record: il mese più caldo della storia

Il problema è che le temperature superficiali in alcune zone del Mediterraneo superano i 30 gradi e questo "è semplicemente follia". Perché? L'acqua si raffredda molto lentamente rispetto all'aria ed è possibile che in autunno "il calore che rilasceranno i nostri mari sarà ancora ingente, soprattutto nei mesi di Settembre e Ottobre". Cosa succede? Con "un mare troppo caldo, l'energia termica in gioco per i contrasti tra acqua e aria diventa maggiore", scrivono i meteorologi che spiegano come questo possa provocare "temporali anche violenti e pericolosi per i mesi a venire".