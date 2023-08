Meteo, sorpresa nella video-mappa di Giuliacci: chi rischia con i temporali

09 agosto 2023 a

Il ritorno dell'anticiclone africano porta il caldo e cieli sereni sull'Italia che si avvia a entrare in una fase stabile dell'estate fino a Ferragosto e forse oltre. Ma sarà così ovunque? A fornire una mappa cronologica del rischio temporali sull'Italia da mercoledì 9 agosto a venerdì 11 agosto è il colonnello Mario Giuliacci che sul suo sito riporta l'animazione sulle perturbazioni in transito sull'Italia. Ebbene, dal pomeriggio di oggi sono previste piogge di debole o media intensità sul nord est. Già dalle prime ore del mattino le nubi si diraderanno per poi tornare sempre sulle regioni nordorientali con il passare delle ore. Rischio piogge e temporali praticamente assente venerdì.

