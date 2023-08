Domestici sventano furto in casa Furstenberg-Borromeo a Milano

04 agosto 2023 a

È entrato nel lussuoso appartamento milanese dove abitano Antonius Hugo Prinz zu Furstenberg e Matilde Borromeo Arese Taverna, esponenti dell’alta aristocrazia tedesca e milanese, per rubare. Un ventenne di origini marocchine è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della compagnia Duomo dopo la chiamata di due domestici che lo avevano sorpreso e bloccato.

Il giovane si era introdotto nell’abitazione a due piani in piazza Sant’Ambrogio sfruttando una finestra lasciata inavvertitamente da uno dei dipendenti dei proprietari di casa, fuori città per le vacanze. In alcune delle buste della spesa aveva messo un tablet, oggetti preziosi e gioielli. In tasca i militari gli hanno invece trovato una fede nuziale. L’arrestato, già destinatario di un ordine di espulsione, è stato processato per direttissima e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.