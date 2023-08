Covid, addio isolamento per i positivi: ecco quando

04 agosto 2023 a

L’ultima restrizione Covid ha i giorni contati: come già annunciato dal ministro Orazio Schillaci, l’obbligo di isolamento per le persone risultate positive sarà abolito. La misura, al vaglio in queste ore all’ufficio legislativo del ministero della Salute, sarà contenuta in un dl omnibus che con tutta probabilità, a quanto apprende l’AGI, approderà nel Consiglio dei Ministri di lunedì 7 agosto, che dovrebbe peraltro essere l’ultimo prima della pausa estiva.

Attualmente la norma «superstite», molto alleggerita rispetto alle precedenti prescrizioni durante le fasi più dure dell’epidemia, prevede l’obbligo di isolamento di 5 giorni a partire dalla data del tampone positivo o della comparsa dei sintomi. Successivamente il ministero, a quanto si apprende, emanerà anche una circolare per la campagna vaccinale contro il Covid il prossimo autunno: nessun obbligo, ma una raccomandazione soprattutto per over 65 e soggetti fragili.