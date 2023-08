Meteo, Sottocorona: "Cambio di passo". Dove e quando colpisce il ciclone

03 agosto 2023 a

a

a

Il cambio del tempo nelle prossime 24-48 ore sarà evidente ma non ovunque allo stesso modo. E con una grossa noviità, spiega Paolo Sottocorona, il meteorologo di La7, che nel corso della puntata di Omnibus di giovedì 3 agosto ha fornito le previsioni meteo per i prossimi giorni e gli aggiornamenti sul ciclone atlantico che sta per arrivare sull'Italia.

"La perturbazione che si sta generano a nord è un cambiamento di circolazione dell'aria atlantica, umida, instabile e certamente non calda", spiega Sottocorona che mostra l'aria aria instabile che insiste sull'Europa giusto a nord delle Alpi. Ma che tempo farà? Oggi la perturbazione che lambisce il nord est avrà effetti limitati anche se sono previsti fenomeni intensi e precipitazioni forti ad esempio nel Friuli-Venezia Giulia. Il "cambio di passo", come lo definisce il meteorologo, ci sarà domani venerdì 4 agosto quando la perturbazione vera a propria arriverà dai Balcani sulle regioni adriatiche e interesserà molte aree del centro. Sottocorona prevede precipitazioni importanti e fenomeni di forti intensità nelle Marche, sull'Adriatico in genere fino al Gargano, e maltempo che si proietta ancch in Umbria. Da segnalare anche zone di instabilità con piogge e temporali nel nordovest e sulla Toscana, in particolare sull'isola dl'Elba e l'arcipelago toscano. Il resto d'Italia? Cieli sereni e temperature estive.

Pioggia e brusco calo termico. Giuliacci: quando e dove arriverà il ciclone

Sabato 5 agosto l'ennesima novità. Si registrerà infatti una "attenuazione del maltempo al nord" con l'eccezione di qualche precipitazione su Emilia-Romagna e Veneto, e l'arrivo di nuvole, piogge e temporali al Sud, in particolare su Calabria e basso Tirreno in genere, e sulla Puglia garganica. Le temperature massime odierne sono ancora elevate, con picchi di 35 gradi al sud e al nord, ma nelle prossime 24 per ci sarà un brusco calo.