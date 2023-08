Meteo, ad agosto sparisce il caldo. Giuliacci avverte: “Saccatura e poi ciclogenesi”

01 agosto 2023 a

a

a

Dimenticate il meteo di luglio, ecco un agosto ballerino che sarà caratterizzato da variabilità e da un caldo non opprimenti. A fornire tutti gli aggiornamenti sulle previsioni del tempo è il colonnello Mario Giuliacci: “Il caldo di luglio sarà un ricordo e Agosto dovrebbe essere molto più clemente. Non ci sarà calura esagerata come le settimane scorse. Certo, valori anche di 35 gradi abbastanza diffusi in Italia potrebbero capitare alcune giornate, ma non certo 40 o 45 come è successo addirittura diversi giorni nel periodo passato. Inoltre tra il 5 e il 7 Agosto arriva una prima fase meteo di maltempo piuttosto diffuso. Una saccatura colma di aria fredda dovrebbe scivolare rapidamente sul Mediterraneo e formare la prima ciclogenesi dopo tante settimane. Il tempo si guasterebbe in maniera rilevante e lo sarebbe per alcuni giorni”.

“Bel cambiamento”. Cosa succede ad inizio agosto, stravolgimento meteo

Il timore degli italiani è che ci sia una fine anticipata dell’estate, ma il meteorologo, sul sito mariogiuliacci.it, spiega meglio la situazione: “Ovviamente non sarà la fine dell’estate, perché sappiamo bene che la burrasca di Ferragosto spesso è un ricordo. Negli ultimi anni il periodo post-ferragostano scheda di un date di caldo davvero imponenti, talvolta si sono spinte fino a settembre. L'unico pericolo sarà quello dei fenomeni violenti che purtroppo non lo possiamo escludere. Nonostante l'aria molto calda preesistente è possibile che essi siano piuttosto frequenti durante le prossime settimane”. Servirà qualche altro giorno per capire al meglio le tendenze della seconda metà del mese.