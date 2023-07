Meteo, Sottocorona: "allerta" temporali e grande caldo, ecco dove. Le previsioni

29 luglio 2023 a

a

a

Cosa ci riserva il meteo dei prossimi giorni alla luce del bollino arancione per il caldo che scatterà in dieci città domenica 30 luglio e dei temporali violenti che hanno colpito il nord? A rispondere alla domanda e a fornire le previsioni per le prossime 48 ore ma non solo è il meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, intervenuto sabato 29 luglio a Omnibus. Il meteorologo mostra le mappe del calore, che nelle scorse settimane erano praticamente tutte colorate di rosso intenso. Ora la situazione è più in linea con la media: c'è una zona molto calda nel Mediterraneo a ridosso delle isole, per il resto "valori appena sopra la media". Ma al nord c'è "un salto", si va sotto lo standard. Domenica 30 luglio al nord ancora meno calado a causa di una forte perturbazione oltre le Alpi. La situazione dovrebbe normalizzarsi mercoledì.

"Gravi conseguenze", Sottocorona indica il dato che allarma gli esperti

Ma pioverà? E dove? Nel nord ci saranno piogge tra Piemonte e Lombardia, "anche fenomeni intensi". Per il resto del Paese tempo stabile. Domenica abbiamo invece una "allerta" locale con le previsioni che parlano di fenomeni che potrebbero essere "molti intensi", con grande quantità di pioggia, che riguardano però quasi esclusivamente il Veneto, e in modo più lieve Trentino e Lombardia. Lunedì si attenua l'instabilità al nord. Qualche nuvola comincerà a insistere al centro sud, sull'Appennino. Per quanto riguarda le temperature, nelle prossime ore si supereranno i 35-36 gradi in alcune zone interne di Sicilia e Sardegna. Per il resto temperature elevate ma non estreme. La tendenza per le prossime 24 ore, tuttavia, indica un aumento del caldo al centro e al sud.