Meteo, Sottocorona indica il dato che allarma gli esperti: "Gravi conseguenze"

Le condizioni climatiche globali stanno cambiando e gli eventi meteo estremi che siamo sempre più abituati a vedere nelle nostre città ne è una diretta conseguenza. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, ha dedicato una puntata di Tempo al tempo, la rubrica sugli approfondimenti sul clima, a un particolare aspetto che sta destando la preoccupazione degli esperti. Si tratta dell'aumento delle temperature dell'Oceano, in particolare dell'Atlantico. Ebbene, Sottocorona spiega che sulla scorta degli studi sugli ultimi 100-150 anni sappiamo che "la temperatura dell'oceano non è stata mai così alta e nel 2023 si assiste a una progressione mai vista". Siamo nell’ordine di un aumento di mezzo grado, uno scarto che sembra minimo ma che ha pesanti ripercussioni sui fenomeni atmosferici e non solo, a livello globale.

Il meteorologo afferma che la temperatura dell'Atlantico nel 2023 "è aumentata più di quanto fosse avvenuto durante gli anni precedenti e più velocemente di sempre". "Mezzo grado in più sembra poco, ma non lo è e se continuiamo così sarà sempre peggio - afferma l'esperto di La7 - È come un treno pesantissimo che si muove piano ma ha una tale inerzia che non si può più fermare".

Ma quali sono nell'immediato gli effetti di un cambiamento così importante? Le conseguenze indicate da Sottocorona sono almeno cinque, a partire da un aumento del livello del mare con i conseguenti effetti sulle coste. Possiamo inoltre andare incontro a una perdita della biodiversità, alla modifica delle correnti oceaniche, alla acidificazione delle acque e a danni per la pesca e le acquicolture.