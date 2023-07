Meteo: caldo, pioggia o eventi estremi? Parla Giuliacci: che succede ad agosto

29 luglio 2023 a

Italia a due facce per il meteo di questi ultimi giorni di luglio in un fine settimana che per molti italiani coincide con la partenza per le vacanze di agosto. A illustrare la situazione, sabato 29 luglio, è il colonnello Mario Giuliacci con un video sul suo sito e su YouTube: abbiamo a che fare con una "perturbazione atlantica sul nord Italia" mentre al sud insisterà l’anticiclone africano, "ma non sarà rovente come nei giorni scorsi". Al nord nella giornata di oggi avremo così "rovesci e temporali diffusi ovunque tranne che in Emilia-Romagna"; spiega il meteorologo. Temperature massime di "28-32 gradi al nord, 30-34 al centro, 32-35 al sud con punte di 36-37 gradi in Puglia, Calabria e zone interne di Sicilia e Sardegna".

Ma cosa ci aspetta nel proseguo del mese? Su meteogiuliacci.it si parla anche delle tendenze per il mese in arrivo con i temporali di "inaudita violenza" che abbiamo visto recentemente che "potrebbero ripetersi". Il motivo è che "questi fenomeni sono il classico risultato delle infiltrazioni di‌ aria più fresca provenienti ⁤dall’Atlantico, che hanno eroso l'indiscusso dominio anticiclonico". Il nord Italia pertanto sarà soggetto a impulsi temporaleschi. Impossibile prevedere con largo anticipo fenomeni locali. "Entro l'estate c'è la reale possibilità di ripetersi certi eventi, si spera con minor frequenza e/o intensità. I fenomeni meteo estremi sono sempre esistiti, ma non con tale estensione e successione. Non è possibile avere paura di danni o devastazione ogni volta che piove", spiega il colonnello.

Al momento "il meteo ‍delle prossime settimane vedrà il Settentrione alle prese con sole frequente, ma locali possibili ⁤fenomeni atmosferici. L'instabilità sarà meno marcata, poiché il braccio di ferro dell’Anticiclone Africano e delle infiltrazioni di aria più fresca provenienti dall’Atlantico sarà meno estremo. Il Meridione, invece, avrà pochissimi fenomeni: ma almeno non ci sarà il caldo esagerato delle settimane passate", spiega l'esperto. Come detto andiamo avanti a due velocità. Al sud caldo ma fortunatamente non estremo. Al nord instabilità e rischio temporali.