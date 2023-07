Milano, schianto tra l'auto della scorta di La Russa e un camion dei pompieri

24 luglio 2023 a

Un'automobile della scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa, che non era a bordo, si è scontrata con un camion dei Vigili del Fuoco a Milano questa mattina. È successo poco prima delle 10.20, all'incrocio tra via Castel Morrone e via Gustavo Modena, mentre entrambi i veicoli procedevano con i lampeggianti accessi. Tra i carabinieri della scorta e i vigili del fuoco ci sono stati tre feriti. Sull'accaduto sono in corso accertamenti della Polizia locale.

Nella mattinata di oggi, lunedì 24 luglio, si è verificato un incidente stradale a Milano: un suv si è schiantato contro un camion dei pompieri. Sul primo mezzo c'era la scorta di Ignazio La Russa. Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che tutto sia avvenuto all'incrocio tra via Castel Morrone e via Gustavo Modena, che l'automobile sia passata con il verde, ma che non abbia visto il mezzo dei vigili del fuoco che arrivava a sirene spiegate.

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, e i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). A rimanere feriti sono stati tre uomini della scorta del presidente del Senato Ignazio La Russa: due codici verdi e un giallo.