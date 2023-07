Carlo Calenda, l'eco-denuncia da Capalbio finisce male. "È Scherzi a parte?"

24 luglio 2023 a

a

a

Volano stracci per foto-denuncia di Carlo Calenda dal mare di Capalbio. Il leader di Azione ha postato su Facebook l'immagine di rifiuti plastici trovati nel mare nel tratto tra la località ed Ansedonia: “Il mare di Ansedonia è pieno di plastiche. Brillante gestione del Comune di Orbetello”, scrive sui social Calenda in vacanza nel sud della Maremma, vicino Capalbio. Nel mirino del leader di Azione l’amministrazione locale: “Così pulisce la Laguna in mare. Poi parliamo di ambiente e idrogeno...”.

"Forza Italia è una cosa seria". Tajani chiude le porte a Renzi e Calenda

Un'accusa che fa andare su tutte le furie il comune di Orbetello. Il sindaco Andrea Casamenti scrive su Facebook: “Le plastiche che escono dalla laguna non si era mai sentita. Sicuramente è scherzi a Parte. Mi chiedo se il dottor Calenda abia idea di cosa sia la Laguna di Orbetello. Nella laguna ci sono le alghe e non le plastiche e le alghe sono bloccate da uno strumento che si chiama sgrigliatore sempre in funzione”.

E sul materiale trovato da Calenda il sindaco afferma: “Le plastiche vengono portate dal mare a prescindere e nel Comune di Orbetello vengono tolte ogni giorno tramite addetti. Mi chiedo se un leader nazionale possa scrivere queste castronerie senza prima informarsi, magari chiamando i diretti interessati che avrebbero potuto spiegargli, evitandogli una brutta figura”.

Calenda fa fuori Schlein sul salario minimo: la leader Pd rischia di fare la comparsa

Calenda incassa e dichiara al Corriere: "Frequento questo luogo da 25 anni ma l’arrivo di plastiche di questi giorni è surreale, la foto che ho fatto ieri è frutto di quello che ho raccolto facendo un semplice tuffo in mare. I gestori dello stabilimento sostengono che solitamente quando si ha la concomitanza dei due fattori, scirocco e operazione di apertura della Laguna si ha uno sversamento di materiali dalla Laguna in mare (...). Io ho raccolto l’informazione dai gestori degli stabilimenti".