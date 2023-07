Meteo, siamo alla svolta: cosa succede in 24 ore. Le previsioni di Giuliacci

24 luglio 2023 a

a

a

Il grande caldo che sta interessando l'intera penisola italiana è, ormai da settimane, argomento di dibattito. Le colonnine dei termometri salgono senza sosta ed è diventato difficile programmare vacanze e gite di ogni genere perché le alte temperature potrebbero mettere a dura prova i più coraggiosi. Secondo le ultime previsioni meteo, diffuse dal team del colonnello Mario Giuliacci, però, c'è la data della svolta. Arriveranno venti dal Nord Italia che freneranno la fiammata scatenata dall'anticiclone africano.

"Alla faccia di...", Sottocorona non si tiene. Meteo-guerra in tv

"Siamo alla giornata di svolta perché al Nord, effettivamente, ci sarà il passaggio del testimone tra la circolazione molto calda e fortemente instabile e una circolazione un po' meno bollente": così gli esperti del sito meteogiuliacci.it , che collaborano con il colonnello Mario Giuliacci, sorprendono tutti gli italiani che non sopportano più il caldo record. "In effetti, nella giornata di martedì, ancora dell'instabilità potrà attraversare non solo l'arco alpino, ma anche l'asta del Po e concentrarsi soprattutto verso il Nord-Est, con rovesci nelle zone di pianura, con rovesci e temporali ancora anche intensi", avvisano i meteorologi.

Caldo, la novità che cambia tutto. Giuliacci prevede la fine dell'incubo

Cosa aspettarsi al Centro e al Sud, le macroaree più colpite dalle alte temperature e in cui più si concentrano le città da bollino rosso? "Qualche nuvola potrà transitare anche sulle regioni centrali, ma con basso rischio di qualche fenomeno di pioggia. Ancora gran caldo, al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori, con picchi elevati, compresi anche tra i 40 4 i 45 gradi", si legge sul sito. Poi la notizia che tutti stavamo aspettando: "Però siamo a una svolta, il vento tenderà sempre più a esporsi da Nord, anche all'estremo Sud e l'afflusso di aria bollente diminuirà. Si chiuderanno i rubinetti. Mercoledì sarà tutta un'altra aria", così la squadra di Giuliacci riaccende la speranza.