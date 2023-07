Meteo, allarme di Giuliacci. Il rischio che corriamo dopo la fine del gran caldo

24 luglio 2023 a

L'imminente fine del caldo intenso degli ultimi giorni sembra ormai un dato di fatto. Tra martedì 25 e mercoledì 26 i modelli climatici annunciano l'allontanamento dell'anticiclone africano che ha stretto in una morsa l'Italia centro-meridionale. La stessa previsione si può leggere sul sito del colonnello Giuliacci meteogiuliacci.it , il cui staff mette, però, in guardia contro un rischio che potrebbe presto riguardarci tutti.

Caldo da incubo, arriva la svolta. Giuliacci: "In sole 24 ore..."

Le masse d'aria calde e umide che sono presenti nell'atmosfera, infatti, saranno sostituite da correnti più fresche. Ed è proprio da questo incontro-scontro di masse d'aria di diverse temperature che potrebbero nascere i problemi. In questi casi, infatti, c'è il serio pericolo di fenomeno meteorologici estremi, esattamente come abbiamo assistito negli ultimi giorni nelle regioni settentrionali d'Italia. Lo staff del colonnello Giuliacci non si sbilancia su dove e quando questi fenomeni estremi potranno verificarsi né se si verificheranno al 100%. Ma ci assicurano che il rischio c'è eccome. Quindi attenzione.