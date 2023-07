Clima, Cruciani boccia la proposta choc di Bonelli. E strizza l'occhio a Giuliacci

22 luglio 2023 a

a

a

Il colonnello Mario Giuliacci ha smontato le bufale sul caldo record. In qualità di meteorologo, l'esperto ha puntato il dito contro chi allarma, senza alcun fondamento, sulle alte temperature. Spesso annunciati in rete, i 40 o i 45 gradi non corrisponderebbero ai dati reali. "Sarebbe stata una strage di anziani, un'ecatombe", ha spiegato Giuliacci in un'intervista rilasciata a Libero. Le parole del colonnello sono state commentate positivamente da Giuseppe Cruciani che, nell'ultima puntata de La Zanzara, si è anche scagliato duramente contro Angelo Bonelli e la proposta di introdurre un reato di negazionismo climatico.

"Avventura politica dall'altra parte": Senaldi picchia duro. Cosa rivela

"Voglio accendere un cero al colonnello Giuliacci per le sue parole definitive: ‘Giugno è stato sotto la media, è piovuto tanto. Anche se luglio sarà il più caldo di sempre, fosse così anche ad agosto, facendo la media non verrebbe fuori assolutamente l’estate più calda di sempre'", ha detto il conduttore radiofonico. Poi ha continuato: "Molti non hanno più rispetto per il pubblico, terrorizzano e non pensano alle conseguenze. È la meteorologia urlata. Ai miei collaboratori dico sempre: 'Se dite caldo record, vi licenzio’. Colonnello Giuliacci, applausi! Giù schiaffi ai terroristi del clima".

Fiducia nel premier, cosa rivela Ghisleri su Giorgia Meloni

Quindi argomento di dibattito è diventata l'ultima proposta di Angelo Bonelli. Il co-portavoce di Europa Verde ha infatti parlato dell'intenzione di proporre un disegno di legge per punire chi mistifica i fenomeni meteorologici simbolo del cambiamento climatico. "Presenterò una proposta di legge che introduce il reato di negazionismo climatico, perché chi mistifica, specialmente se ha ruoli istituzionali, fa più danni di grandine, alluvione, caldo e siccità. Si dovrebbe cominciare ad ammettere che il negazionismo climatico non è differente rispetto ad altri tipi di negazionismo", ha detto Bonelli.

"Se si ipotizza negligenza....": la verità di Mentana su Purgatori

Le dichiarazioni del co-portavoce di Europa Verde sono finite nel mirino di Cruciani. Il conduttore radiofonico non si è trattenuto: "Bonelli, perché non c’ha un c***o da dire, si deve inventare una m******a al giorno. Vuole introdurre il reato di negazionismo climatico. Se uno non è d’accordo con quelli che dicono tutti gli scienziati, l’Onu o non so chi altro, deve essere incriminato. Diglielo che Cruciani è negazionista. Me ne f***o".