Meteo, la seconda ondata di Caronte sarà peggiore della prima: "Estrema", dove e quando

Nubifragi, grandinate e tornado al Nord ma la prossima ondata di caldo estremo è dietro l'angolo. Le ultime previsioni meteo indicano nuove sorprese in questa estate caratterizzata da Caronte e da eventi locali estremi. Ieri sera il maltempo si è scatenato tra Lombardia e Veneto dove le precipitazioni sono risultate di forte intensità anche associate a grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento mentre al Centro-Sud si è verificata un'altra "notte tropicale" con temperature che, specialmente in Sicilia, Calabria e Basilicata, non sono scese al di sotto dei 30 gradi. A spiegarlo è 3Bmeteo.it secondo cui altri rovesci sono previsti nelle prossime ore su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. "Sole e gran caldo invece al Sud con massime comprese tra 33 e 37°C, con picchi di 40-41°C su foggiano, materano, cosentino, reggino ionico e Sicilia interna, qui in particolare sulla Piana di Catania con possibili picchi over 45°C", si legge nel sito.

Intanto un "secondo picco dell'ondata di calore è previsto proprio agli inizi della nuova settimana", soprattutto nelle regioni del centro e del sud. Tutta colpa dell'azione della bolla di calore che insiste su Tunisia, regioni meridionali ed Egeo. "Secondo l'Extreme Forecast Index del modello Ecmwf, le temperature saranno molto insolite ed estreme. Questo vuol dire che ci sono le possibilità per battere nuovi record di caldo", spiegano gli esperti. Parliamo di picchi di temperatura che potranno raggiungere i "43-45°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, fino a 40-41°C sulla Campania e sul Molise". Parlando di record, in questi ultimi giorni la Sardegna ha toccato il valore di più alto del 2023 in Europa con ben 47,7°C. Ma il primato potrebbe essere rivisto con le previsioni che riguardano la Sicilia.