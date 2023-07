Tornado, trombe d'aria e supercelle temporalesche: Nord Italia in ginocchio

Francesco Forgione 21 luglio 2023 a

Tornado e trombe d’aria: a rischio la zona padana. Come riportato dal “Corriere della Sera” lo sviluppo di vortici tra Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sarebbe dovuto alla linea di convergenza di flussi d’aria creatasi in questo periodo. Il sito Pretemp.it ha segnalato stamattina un tornado nella zona nord-est di Milano ma non solo. Altri forti eventi ventosi avranno luogo a partire dal Piemonte scendendo poi in direzione della Pianura Padana, in particolare nella fascia lungo il fiume Po.

La previsione indica un alto rischio di temporali e fenomeni causati dallo sviluppo di supercelle temporalesche nel nord-est della Penisola. Sempre secondo Pretemp.it, nella zona padana potrebbero cadere fino a 120 millimetri di pioggia in poche ore con grandinate molto intense caratterizzate da chicchi di ghiaccio dal diametro di oltre 6 centimetri. Oltre alle forti grandinate avvenute tra Piemonte e Lombardia, nella zona Veneto-Friulana potrebbero avere luogo forti eventi temporaleschi.

Per quanto riguarda i danni causati dal clima, nel Novarese una donna è rimasta gravemente ferita a causa della caduta di un albero mentre a Treviglio, per la stessa causa, quattro uomini sono stati feriti all’interno della propria auto. L’evento più scioccante si registra a Verona dove un uomo è stato colpito da un fulmine in strada.