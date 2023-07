Meteo, Sottocorona replica alle accuse: "Caldo record? Sono negazionista, ma..."

21 luglio 2023 a

Il meteorologo Paolo Sottocorona è finito nell'occhio del ciclone per aver invitato i suoi colleghi a non esagerare con il "terrorismo climatico". Che le temperature stiano salendo senza sosta un po' in tutto il Paese è un fatto certo. Tuttavia, stando a quanto dichiarato dall'esperto, enfatizzare e allarmare gli italiani e i turisti non è una mossa corretta. In un'intervista concessa a TvBlog, Sottocorona aveva già fatto chiarezza: "Mi fanno passare per negazionista, sono tutti impazziti. Mi sono semplicemente scagliato contro i sensazionalismi, che a mio avviso sono scorretti. C’è gente che viene condizionata da questo allarmismo". Oggi il meteorologo, attraverso un video, è tornato sull'argomento con l'intento di spegnere ancora una volta le polemiche.

In un video pubblicato sui canali ufficiali di La7, Paolo Sottocorona ha sentito il bisogno di rispondere a chi gli ha puntato il dito contro per aver consigliato di non diffondere notizie scorrette sul clima e sul meteo. "Sì, sono un negazionista, ma non del cambiamento climatico, bensì sul modo con cui vengono comunicate certe cose con intensità esagerate, dando un una situazione sull'Italia, quando riguarda solo alcune zone dell'Italia", ha spiegato l'esperto.

Poi ha rincarato la dose: "Questo lo nego con tutte le mie forze. Che ogni estate sia più calda così come è successo negli ultimi vent'anni, è quello il segno del cambiamento climatico, non solo questa. L'anno prossimo potrebbe anche essere un anno freddo, non vuol dire che non ci sia il riscaldamento globale perché l'anno successivo sarà di nuovo, probabilmente, molto caldo", ha affermato. Come sarà il tempo nei prossimi giorni? In quali regioni il caldo continuerà a farsi sentire con insistenza? "Soprattutto al Sud e in Sicilia. Meno in Sardegna. Nello stesso tempo al Nord, e questa è l'altra faccia del cambiamento climatico, il tempo sarà piuttosto instabile", ha precisato Sottocorona.