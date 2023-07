Tornado violento travolge la provincia di Milano: le immagini spaventose

21 luglio 2023 a

a

a

Allagamenti, scoperchiamenti e alberi caduti in strada e sulle abitazioni. Sebbene al Centro, al Sud e sulle isole maggiori le temperature continuino a raggiungere livelli altissimi, al Nord il maltempo non si arresta. In particolar modo, a subire i colpi di fenomeni estremi è stata la regione Lombardia. Un video, che nelle ultime ore sta circolando sul web, ritrae un tornado che, ieri, ha travolto la provincia di Milano.

️ Around 11am today a tornado hit the area to the east north east of Milan in Italy.



The weather in Europe is going bonkers #tornado #Italy #Milan #SevereWeather #ClimateActionNow pic.twitter.com/f8GiKA4fiT — Volcaholic (@volcaholic1) July 21, 2023

Un violento nubifragio nella zona di Monza, forti grandinate nell'area di Mantova, pioggia battente e vento forte in provincia di Varese così come a Milano. Questo il bollettino meteo diffuso dagli esperti sulla regione Lombardia. Dopo la serata di ieri, in cui fenomeni estremi hanno spaventato chi abita in quelle zone, i vigili del fuoco sono intervenuti, con particolare attenzione in Brianza. Nonostante il fiume Seveso sia ancora sotto controllo, forte è il rischio allagamenti.

Video su questo argomento I chicchi di grandine hanno dimensioni mai viste: devastazione in Veneto | GUARDA

A lasciare tutti a bocca aperta è stato un video, circolato in rete, che riprendere un tornado in azione. Le immagini, pubblicate sul web dagli abitanti di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, mostrano l'arrivo di una tromba d'aria. Se qualcuno cerca di normalizzare questo fenomeno meteorologico: "Dov'è la novità? Le trombe d'aria ci sono sempre state"; qualcun altro invece esterna la propria preoccupazione: "Non credo di aver visto mai nulla di simile in Italia.