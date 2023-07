Previsioni meteo, weekend di sorprese. Giuliacci stupisce: "Dove arriva il fresco"

20 luglio 2023 a

Un nuovo bollettino meteo è stato diffuso dal team del colonnello Mario Giuliacci. Se l'Italia è nella morsa del caldo ormai da settimane e le temperature non sembrava avessero intenzione di scendere, ora arriva una buona notizia per tutti coloro che non aspettavano altro che il fresco. Stando alle previsioni degli esperti, infatti, il weekend dovrebbe portare con sè correnti che faranno abbassare i termometri e che miglioreranno le vacanze a molti viaggiatori.

Come ricordano i meteorologi sul sito meteogiuliacci.it , l'Italia sta subendo l'attacco dell'anticiclone africano, che sta mettendo a dura prova tanto i numerosi turisti che hanno scelto la penisola italiana come meta delle ferie estive quanto gli italiani stessi, che o lavorano ancora o sono vicini a uno stop dagli impegni quotidiani. In tutto il mondo si è parlato di Roma come "città infernale". Il motivo? I picchi di temperatura che non lasciano scampo ai visitatori della Capitale. Tuttavia, gli esperti accendono la speranza per il prossimo fine settimana: "La particolarità è sia nei picchi di temperature che si sono raggiunti e sia per la durata, ma nel prossimo weekend qualcosa potrebbe interrompere questa fase critica per il nostro paese. Si tratta di fenomeni estremi dovuti all’incontro tra masse d’aria di origine completamente diversa che secondo i modelli dovrebbe avvenire proprio sulla nostra penisola".

Nessuna "buona nuova" per il Centro-Sud e le isole maggiori, però. L'ondata di caldo continuerà a far salire le temperature oltre i 40 gradi. Si formeranno anche eventi estremi che, stando a quanto rivelato dai meteorologi, sono conseguenza diretta del calore elevato. "Le giornate di caldo saranno interrotte da temporali", avverte la squadra di Giuliacci. Cosa ci aspetta sabato e domenica? "Sabato 22 luglio potremmo assistere alla manifestazione di questi fenomeni violenti, infatti una vasta depressione che si trova sull’Europa settentrionale si allungherà verso il nostro paese portando aria fresca e instabile in quota e ridurrà gli effetti dell’anticiclone. Le prime regioni colpite saranno quelle del Nord Ovest", affermano gli esperti. Domenica 23, invece, tornerà la canicola: "L'anticiclone africano recupererà lo spazio perduto e, soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, si raggiungeranno nuovamente temperature vicino ai 40°C", si legge sul sito.