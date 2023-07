Caronte, guerra del meteo: "Caldo normale". "No, ondata eccezionale"

19 luglio 2023 a

​Caronte è un'ondata di caldo eccezionale o è il normale picco di un'estate normale? Il variegato fronte de meteorologi non sembra concorde nel valutare la portata d questa settimana di afa e alte temperature sulla penisola. Hanno fatto discutere le parole del meteorologo di La7 Paolo Sottocorona che in video e in una intervista a Repubblica ridimensionano la portata dell'evento e mettono in guardia da una narrazione sensazionalistica del caldo. "Anche oggi non ci sono stati 47 gradi", ha detto l'esperto in un video divenuto virale. A questa voce e ad altre sulla stessa linea sembra rivolto un'analisi apparsa oggi su 3BMeteo.it che invece sostiene il contrario, ossia che quale in atto "tutto può definirsi fuorché normale o ancora peggio 'classica dell'estate', come si è avuto modo in più occasioni di leggere o sentire".

Il sito sottolinea che i dati "parlano da soli, con punte di 46-47°C in Sicilia, 45°C in Sardegna, e 41-42°C non solo al Sud ma anche al Centro (Roma inclusa che in alcuni quartieri ha battuto il suo record di luglio)". E si produce in un'analisi volta a dimostrare l'anomalia dell’ondata di caldo. "La massa d'aria che ci sta interessando" che viene dal Sahara è infatti "esasperata sul Mediterraneo centro-occidentale da quella che viene definita subsidenza anticiclonica". Il fenomeno "ha compresso verso il basso la massa d'aria che così si è ulteriormente surriscaldata e seccata (per le leggi fisiche dei gas). In atmosfera libera ci siamo così ritrovati sulla testa, a circa 1500-1600m di quota, temperature di 24-26°C e fino a 28°C su Sicilia e Sardegna. Si tratta di temperature sopra la media anche di 10-12°C", spiega 3BMeteo. Temperature che si innalzano al suolo anche pere effetto dell'umidità.

In secondo luogo "il nocciolo intenso dell'ondata di calore ingloba praticamente quasi tutto il Mediterraneo occidentale e il Centrosud Italia", viene spiegato, "non stiamo quindi parlando di temperature sopra la media di 10-12°C su aree ristrette della Penisola, ma sostanzialmente su gran parte del Centrosud, mentre al Nord le anomalie sono risultate meno marcate". In aggiunta c'è un terzo aspetto, ossia che l'ondata di calore continuerà ancora per giorni e probabilmente, dopo una diminuzione di intensità, troverà "nuovo vigore la prossima settimana, specie al Sud". Insomma, per il sito è un'ondata eccezionale con cui dovremo convivere per altri 8-9 giorni.

