Meteo, ad agosto una nuova ondata di caldo asfissiante: quando arriverà

Italia ancora avvolta dalla bolla africana denominata ‘Caronte’ con temperature sopra i 40 gradi e notti tropicali per via dell’alto tasso di umidità, ma qualcosa sta per cambiare almeno al Nord. «Dopo il picco di ieri a Roma, anche oggi si sfiorano i 40 gradi. Ma è soprattutto in Sardegna e in Sicilia che si registrato valori eccezionali. 44 gradi ad Olbia, 43 a Cagliari, 46 nelle zone interne del Campidano. In Sicilia 45 gradi vicino a Siracusa, in Puglia 42 gradi a Taranto e Foggia. Mentre 38-39 in gran parte della Pianura Padana, soprattutto tra il Veneto e l’Emilia». A fare un punto della situazione meteo con l’Adnkronos è il meteorologo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it «A partire da domani avremo un’Italia divisa: qualche temporale interromperà la calura sulle regioni settentrionali con le temperature che toneranno nella norma nel corso del fine settimana. Mentre al Sud, su Sicilia e Sardegna continuerà incessante questa ondata di caldo anche la prossima settimana - spiega l’esperto -. Punte elevatissime in Sicilia: previsti 46-47 gradi nella zona di Siracusa, non sarà diverso in Sardegna e in Puglia».

Un caldo intenso che pare insisterà anche ad agosto a sentire Sanò. Secondo la tendenza meteo «nella prima metà del mese di agosto è possibile una nuova ondata di caldo come quella che stiamo vivendo, successivamente le temperature andranno a ridimensionarsi anche al Sud». Nei primi giorni del prossimo mesi è quindi da attendersi un altro periodo dal clima asfissiante.