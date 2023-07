Guerra in Ucraina, sondaggio choc su Zelensky: quanti italiani si fidano di lui

20 luglio 2023 a

Non è tutto oro quello che luccica. Apparentemente il fronte occidentale è compatto nel sostenere l'Ucraina di Zelensky nella sua difesa dall'aggressione russa. A livello popolare, però, le cose stanno ben diversamente. Un articolo pubblicato dal Corriere della Sera riporta il sondaggio effettuato dal centro di analisi Pew Research in 24 Paesi del mondo. Per quanto riguarda la fiducia in Zelensky, la media complessiva dei 24 Paesi raggiunge il 51% della popolazione. In Italia, però, la situazione è ben diversa e la percentuale di chi non ha alcuna fiducia oppure ne ha poca nel leader di Kiev sale a un'inquietante 61%. Solo Messico (65%), Grecia (71%) e Ungheria (86%) hanno un'opinione peggiore del leader ucraino. Fa riflettere anche la situazione degli Stati Uniti, dove solo il 56% della popolazione vede bene Zelensky mentre il 33% risponde di no.

Tutto questo avrà importanti ripercussioni soprattutto in vista di due appuntamenti elettorali fondamentali in programma nel 2024: le elezioni europee di giugno e quelle statunitensi di novembre. In entrambi i casi i candidati non potranno non fare i conti con un'opinione pubblica in forte disagio e fermento nei confronti di una guerra di cui non vede la fine. Almeno per il momento.