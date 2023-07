Biden, "Vladimir": la gaffe con Zelensky fa calare il gelo a Vilnius

13 luglio 2023 a

Ennesima gaffe firmata Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti, in conferenza stampa dopo il vertice di Vilnius, in Lituania, è "inciampato" nuovamente in una figuraccia. Questa volta, dialogando con Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina al quale i 31 Paesi del Patto Atlantico sono andati incontro promettendo l'ingresso alla Nato, Biden ha gelato i presenti chiamando il suo interlocutore "Vladimir". La variante del nome ha fatto subito pensare al capo del Cremlino Valdimir Putin.

Per Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, gli scivoloni non sono una novità. L'ultimo al summit di Vilnius, dove il comandante in capo ha confuso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky con il nemico, il presidente russo Vladimir Putin. L'80enne si è infatti riferito al presidente ucraino come "Vladimir" mentre elogiava l'esercito di Kiev per la sua guerra contro le truppe di Mosca, lasciando basito il leader ucraino e gli altri capi di Stato.

Tentando di recuperare e di uscire, quindi, dal momento di imbarazzo, il presidente Usa si è subito corretto, chiedendo scusa per i toni troppo colloquiali: "Non dovrei essere così informale...", ha detto. Zelensky, invece, ha ringraziato "tutti gli americani" per il loro sostegno e per essere "al fianco" di Kiev nel contrastare l'invasione russa del Paese.