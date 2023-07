Meteo, "ecco le temperature vere". Sottocorona spiazza tutti su Roma

19 luglio 2023 a

La battuta del meteorologo di La7 Paolo Sottocorona, l'altro giorno, ha fatto il giro del web: "Anche oggi non abbiamo raggiunto i 47 gradi...", con il conduttore de L'aria che tira estate Francesco Magnani che sottolineava: “Anche la stampa internazionale parla di un caldo infernale in Italia”. “Questo dipende dal fatto che leggono i giornali italiani", la stoccata del meteorologo, che oggi mercoledì 19 luglio, è tornato a fornire le previsioni meteo dei programmi di La7.

Ma insomma, l'Italia ha toccato i 45 gradi per colpa di Caronte o no? "Bisogna considerare le temperature rivelate dalle stazioni, a condizioni sempre precise e sempre uguali, quello è il dato depurato" e pertanto confrontabile nelle serie storiche, spiega l'esperto in diretta durante Coffee Break. Sottocorona fa l'esempio di Roma: "Alla stazione di Ciampino sono stati rilevati 39 gradi, a Roma Urbe 40 gradi come a Roma Guidonia. Queste sono le temperature vere, poi dentro la città sono più alte, ma questo accade pure in inverno". Insomma, in linea con le estati più calde della Capitale ma niente di veramente eccezionale.

Se poi "uno prende per buono il termometro della macchina, allora liberi tutti", spiega il meteorologo che precisa di non negare il riscaldamento climatico, tutt'altro. Ma è un problema di comunicazione. I valori maggiori si sono rilevati nel sud e nelle isole maggiori, nelle altre città la media è di 32-33 gradi, continua l'esperto: "L'ondata di calore ha colpito solo alcune zone. Non dobbiamo mandare nel panico sessanta milioni di persone".

Concetti già espressi in una intervista rilasciata a Repubblica: “La crisi del clima è grave. Ma non serve sparare temperature esagerate (...). In Italia abbiamo registrato ieri 40 gradi, e solo in alcune zone", afferma il meteorologo,