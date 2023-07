Meteo, Caronte diventa "tempesta di calore": cos'è e dove colpirà

16 luglio 2023 a

a

a

SI scrive Caronte, si legge "hot storm", ossia tempesta di caldo. La settimana di fuoco che porterà le temperature verso i 40 gradi in molte zone d'Italia scatterà lunedì 17 luglio. Si tratta di una fiammata dell'anticiclone africano che ha tutte le carte in regola per poter battere alcuni record storici di caldo, come per esempio quello di Roma già sfiancata dai 34-35°C di questi giorni. Lunedì la colonnina del mercurio potrebbe toccare i 40°C, record storico della Capitale, e addirittura martedì 42-43°C.

Caldo rovente e temperature in aumento. Ma Giuliacci fa sperare tutti per la svolta

Ad affermarlo è il fondatore del sito www.iLMeteo.it Antonio Sanò che spiega come il gran caldo picchierà duro anche sulle altre città: "fino a 39-40°C sono attesi su tutta la Valpadana come a Bologna, Ferrara, Padova, Mantova, Pavia, Alessandria, “solo” 37°C a Milano ma con tassi di umidità stellari e latenza termica serale da record per via dell’Isola di calore urbano e con oltre 30°C che potranno perdurare fino a mezzanotte, 38-41°C anche al Centro-Sud come a Firenze, Perugia, Caserta, Bari, Catanzaro, Palermo. I picchi più alti però si raggiungeranno in Sardegna (fino a 47°C sulle zone interne meridionali, segnatamente a Decimomannu nel Cagliaritano), in Sicilia (45-46°C) e in Puglia (45°C a Foggia)", spiega il meteorologo ad Andkronos. Caldo e afa, con l’elevato tasso di umidità che renderà infernali mote città.

Ecco dove "i termometri schizzeranno oltre i 40 gradi": meteo da incubo

Con Caronte, infatti, sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°C. Ma nei territori più cementificati si potrà verificare il fenomeno del rilascio del calore accumulato da strade ed edifici con oltre 30°C fino quasi a mezzanotte. Temperature proibitive non solo nelle città, ma anche nelle acque dei mari.; sulla superficie si misurano già 30°C, un livello tropicale da mar libico, sottolinea l'esperto.