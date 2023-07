Meteo choc, la città che domina la classifica del caldo: 45,1 gradi

15 luglio 2023 a

a

a

Fa già molto caldo in tante zone d'Italia ma nei prossimi giorni avremo a che fare con una delle ondate di calore più intense degli ultimi tempi. È il famigerato ritorno di Caronte, che farà schizzare le temperature verso i 40 gradi in molte città. Afa e temperature roventi, un cocktail esplosivo. Ma non su tutta la penisola l'anticiclone nordafricano agisce allo stesso modo. L'impennata di caldo estremo partirà lunedì 17 luglio e crescerà fino a giovedì. Quale sarà la città più rovente? Il sito Meteolive.it ha presentato una classifica sulle previsioni divise per città in cui c'è un comune che domina incontrastato.

Bomba sulle vacanze, Giuliacci: "Caldo storico". Ecco quando finisce

La medaglia d'oro - ma anche di argento e di bronzo - del caldo va a Saluri, città della Sardegna meridionale, nella Provincia del Medio Campidano. Il comune dell'entroterra sardo raggiungerà la temperatura infernale di 45.1 gradi martedì 18 luglio. Sanluri è anche sul secondo e sul terzo gradino del podio: il termometro toccherà ì 44.7°mercoledì 19 luglio e i 44.4 lunedì 17. Senza contare che domani faranno 43.4 gradi e giovedì 43.7.

Caldo rovente e temperature in aumento. Ma Giuliacci fa sperare tutti per la svolta

Tanto sud nel resto della classifica del caldo. Faranno 44 gradi a Catania sabato 22 luglio, 43.9 a Foggia giovedì. Nel capoluogo pugliese si toccheranno anche i 43.7° mercoledì e venerdì 21 luglio. Rovente anche Terni, in Umbria, dove martedì è prevista una temperatura di 43.4 gradi. Sempre secondo Meteolive, al centro, al sud e sulle isole principali da lunedì a giovedì le massime supereranno in molti luoghi i 33-35 gradi per diversi giorni consecutivi. Nelle aree interne il termometro arriverà facilmente a ridosso e oltre i 40 gradi.