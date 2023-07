Meteo da incubo. "I termometri schizzeranno oltre i 40 gradi": dove e quando

15 luglio 2023 a

a

a

Una nuova, lunga, ondata di caldo sta mettendo in ginocchio gli italiani e il nuovo bollettino diffuso dal Centro Meteo Italiano non porta con sè buone notizie. Come sarà il tempo? "Una bolla d’aria calda in risalita dal nord Africa porta un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia e farà schizzare i termometri oltre i 40 gradi, segnando temperature da record soprattutto al Centro Sud e sulle Isole", così gli esperti mettono in guardia viaggiatori, lavoratori e turisti.

Bomba sull'Italia: picchi di 45°. Ecco dove

Ci aspetta una nuova settimana infuocata "con una ondata di caldo che potrebbe risultare una delle più intense in assoluto". Sebbene nei giorni scorsi fosse circolata la notizia di nubifragi e grandinate al Nord, ora sembra che anche le regioni settentrionali potranno salutare correnti umide e piogge. Oggi sarà soleggiato da Nord a Sud, con qualche addensamento al Nord-Ovest con fenomeni locali, soprattutto sulle Alpi occidentali. Da domani, invece, inizieranno a salire le temperature: "L’attuale configurazione barica, spiega il Cmi, con l’anticiclone delle Azzorre sbilanciato verso nord-ovest rispetto alla sua sede natura e una vasta circolazione depressionaria che si estende tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia, permette ad aria più fresca di insinuarsi verso il basso Atlantico. Questo favorirà la risalita di aria molto calda dal continente africano verso il Mediterraneo". Nuovi picchi di temperature, dunque: "Temperature in aumento sull’Italia già da domani, con valori termici di circa 8 gradi sopra la media e massime anche oltre i 40 gradi nelle zone interne del Sud e delle Isole Maggiori".

Bomba sulle vacanze, Giuliacci: "Caldo storico". Ecco quando finisce

Ma non è tutto. "La parte più intensa dell’ondata di caldo arriverà nella prossima settimana, quando l’aria molto calda continuerà a risalire dal Sahara occidentale verso il Mediterraneo, portando le temperature fino ai 28/30 gradi al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e valori leggermente più bassi al Nord, specie al Nord-Est", dicono gli esperti. "Su molte città del Centro-Sud, spiega ancora il Cmi, si potrebbero infatti superare i 40 gradi fino a sfiorare i 45 gradi nelle zone interne e localmente con valori anche superiori sulla Sardegna. Non è quindi escluso che si possano superare alcuni record storici di caldo". Quando torneremo a godere del fresco? "Il caldo intenso potrebbe protrarsi senza problemi anche nell’ultima decade di luglio, portando così il mese sul podio dei più caldi di sempre", avvertono i meteorologi.