Twitter, perché Elon Musk limita i tweet che si possono vedere

02 luglio 2023 a

a

a

Sul suo Twitter la parola "Elon" è di gran lunga il trend del giorno con milioni di citazioni solo in Italia. Da quando il proprietario del social network, Elon Musk, ha annunciato una stretta sui post che alcune categorie di utenti possono visualizzare sulla piattaforma non si parla d'altro. Twitter limiterà temporaneamente la lettura dei tweet per contenere l’uso di dati disponibili sul social network da parte di soggetti terzi, in particolare da quelli che alimentano modelli di intelligenza artificiale. La piattaforma limiterà la lettura a 6.000 messaggi al giorno per gli account verificati, quelli con la cosidetta spunta blu, 600 per gli utenti non verificati e 300 per i nuovi account non verificati. Soglie che dovrebbero essere presto alzate rispettivamente a 8.000, 800 e 400.

Musk e Zuckerberg passano alle vie di fatto: combatteranno in un ring

Da una parte la volontà di aumentare i ricavi, Dall'altra rendere ala vita difficile alle piaattafomre come ChatGpt. La scelta è stata presa «per porre rimedio ai livelli estremi di raccolta dati e manipolazione del sistema», ha spiegato Elon Musk in un tweet. Già ieri l’imprenditore aveva annunciato che non sarebbe più stato possibile leggere i messaggi su Twitter senza connettersi tramite un account. «Quasi tutte le aziende che si occupano di intelligenza artificiale, dalle start-up ai più grandi gruppi del mondo, stavano raccogliendo grandi quantità di dati», ha insistito Musk che recentemente si è scagliato contro i rischi insiti nell'Intelligenza artificiale. In concomitanza con l’annuncio delle nuove limitazioni sono aumentate le segnalazioni di inaccessibilità alla piattaforma sul sito Downdetector.