Elon Musk annuncia le nuove regole di Twitter: la stretta sui post

01 luglio 2023 a

a

a

Twitter, il celebre servizio di notizie e microblogging, sta bloccando la visualizzazione dei tweet e dei profili sul suo sito web, a meno che non siano registrati al sito di social media. Lo ha dichiarato il proprietario Elon Musk sul suo profilo ufficiale. La mossa, che l'imprenditore ha definito "temporanea", sta mettendo alle strette molti frequentatori del web e viene resa esplicita proprio nel momento in cui numerosi utenti stanno segnalando un malfunzionamento del social network.

Musk e Zuckerberg, duello al Colosseo e noia social

Quando un utente non registrato cerca di visualizzare un tweet, il sito gli chiede di effettuare il login o di registrarsi con un account Twitter. Musk ha twittato che si tratta di una “misura d’emergenza temporanea”, necessaria a evitare che le persone saccheggino il sito alla ricerca di dati sui tweet. Poco fa è apparso l'annuncio ufficiale. L'imprenditore ha reso chiare a tutti le nuove regole e spiegato che "per affrontare gli alti livelli di manomissioni del sistema", "verranno applicati limiti temporanei".

L'intelligenza artificiale spaventa sulla produzione di fake news: lo studio inquietante

Nel dettaglio, il proprietario del social in cui gli utenti lanciano opinioni attraverso i cinguettii ha specificato che "gli utenti verificati potranno leggere 6000 post al giorno, gli utenti non verificati 600 post al giorno e i nuovi utenti non verificati 300 post al giorno". Da tempo Twitter fa affidamento sull’accessibilità dei suoi tweet in rete per suscitare interesse nel sito, ad esempio attraverso l’invio di tweet da parte degli utenti ad amici o contatti che non hanno un account. Musk ha apportato una serie di modifiche al prodotto da quando ha assunto la direzione dell’azienda di San Francisco l’anno scorso. Ora arriva l'ennesima stretta. Il motivo? Il saccheggio dei dati che, se consistente, va a compromettere la resa del servizio.

Schlein e Gualtieri, la sfuriata di Rita Dalla Chiesa li travolge così

Intanto Instagram si prepara a lanciare a metà luglio Threads, app rivale di Twitter. Threads è stata pensata per rendere più semplice lo scambio di contenuti – fotografie e video – con i propri amici, assecondando la crescente richiesta degli utenti di spazi in cui possano rimanere in contatto solamente con le persone cui tengono di più tramite i social.