Musk e Zuckerberg passano alle vie di fatto: combatteranno in un ring

Tra Elon Musk e Mark Zuckerberg finisce a pugni? I due miliardari della tecnologia si sono sfidati su un ring in una gabbia, in una sorta di incontro di Mma, le arti marziali miste. Il guanto della sfida, lanciato dal primo e raccolto dal secondo, ha a che fare con la concorrenza di Facebook a Twitter.

Il proprietario di Tesla ha pubblicato un tweet affermando che era "pronto per una rissa in gabbia" con Zuckerberg. Il capo di Meta, ha quindi pubblicato uno screenshot del tweet di Musk con la didascalia "inviami la posizione". L'altro ha risposto: "Vegas Octagon", una struttura utilizzata per gli incontri dell'Ultimate Fighting Championship (UFC) a Las Vegas, nel Nevada. Insomma, la querelle tra due dei personaggi dal maggior impatto globale degli ultimi due decenni pare che finirà a cazzotti. Non sono noti i precedenti in questo campo di Musk. Zucckerberg dal canto suo da qualche anno si è dedicato al jujitsu con buoni risultati. Alla base del duello rusticano - che nessuno conferma ufficialmente, va da sé - c'è il progetto di Meta di affiancare a Facebook, Instagram e WhatsApp una piattaforma di microblogging cncorrente di Twitter.