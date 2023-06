Meteo, grandine e nubifragi bloccano l'estate. Quando le temperature in picchiata

29 giugno 2023 a

Stop all'estate. Nella giornata di venerdì 30 giugno sull'Italia transiterà una perturbazione atlantica che porterà pioggia, grandine e nubifragi su tutto il centro-nord. Come si legge sulle pagine del sito meteogiuliacci.it , già dalle prime ore di venerdì 30 giugno la situazione climatica cambierà radicalmente e il sole lascerà il posto a un brusco cambiamento di prospettiva.

Giuliacci vede nero: bomba sulle ferie. La data del ribaltone

La perturbazione atlantica colpirà soprattutto Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana. Ma, in realtà, nessuna regione del centro potrà dirsi al sicuro. Si salveranno soltanto il sud e le Isole che continueranno a godere dell'estate 2023. Anche le temperature subiranno un forte calo. Fresco tra centro e nord e temperature in picchiata che non supereranno i 25-30 gradi in tutte le regione colpite dal maltempo.