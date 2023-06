Meteo, dominano nubifragi, neve e grandine: quando arriverà il miglioramento

15 giugno 2023 a

a

a

Un meteo da incubo sta travolgendo l’Italia in questa prima metà di giugno, sulla scia di un maggio piuttosto piovoso. Se però al Nord le condizioni stanno migliorando al Sud la situazione è ancora caratterizzata da nubifragi, rovesci e temporali. In particolare, riferisce 3bmeteo, è stata particolarmente colpita la provincia di Messina in Sicilia e quella tra Brindisi e Lecce in Puglia dove gli accumuli pluviometrici dalla mezzanotte toccano già i 70mm. Non se la passano bene neanche in Abruzzo, dove le piogge cospicue hanno fatto superare la soglia di guardia ad alcuni torrenti. Tutto ciò si lega a basse temperature, con medie che hanno quote autunnali.

Ma ecco la svolta. “Il vortice di bassa pressione che ha portato diffuso maltempo nella giornata di mercoledì si allontana gradualmente verso la Grecia. Molti i disagi e le criticità per allagamenti, frane e smottamenti, anche in Emilia Romagna nelle zone colpite un mese fa dall’alluvione” la ricostruzione del sito, che ha messo in evidenza come siano state registrati anche fenomeni di grandine e sia stata registrata la neve sulle Alpi: fino a 10cm freschi sulla Marmolada. “Sulla Capanna Punta Penia sulla Regina delle Dolomiti è ancora inverno con -5°C” il post su Facebook di alcuni appassionati. Ma da venerdì la situazione dovrebbe migliorare ovunque, con annesso innalzamento delle temperature, anche se rimane una residua instabilità su Puglia e alta Calabria, con qualche ultimo piovasco o temporale in graduale esaurimento dal venerdì pomeriggio.