Meteo, cosa potrebbe rovinare il ponte di San Pietro e Paolo. Brutta sorpresa per i romani

Maltempo e forti temporali al Centro-Nord, cosa dicono le previsioni per la prossima settimana? Mercoledì 28 Giugno le temperature si prospettano complessivamente stazionarie su tutta la Penisola. Si parla di massime comprese tra i 28 e i 33 gradi. Nello specifico: al Nord si parla di tempo instabile lungo la zona Alpina e Prealpina con possibili fenomeni piovosi mentre nel Centro-Sud cielo poco nuvoloso e bel tempo anche sulle isole maggiori. Per i romani, il ponte di San Pietro e Paolo di giovedì 29 Giugno sarà all’insegna dell’insicurezza climatica. Si parla di meteo variabile con possibili rovesci pomeridiani che potrebbero rovinare la giornata.

Cosa si avvicina in settimana, la previsione meteo spiazza tutti