Meteo, ecco l'ondata di caldo in Italia: dove sarà il primo bollino arancione

19 giugno 2023

È in arrivo la prima ondata di caldo in Italia dopo una primavera piovosa e poco afosa. Mercoledì è previsto il bollino arancione a Campobasso e giallo in altre 15 città (tra cui Roma, Bologna, Firenze, Torino e Trieste) soprattutto al centro Nord, mentre nelle rimanenti 11 è verde. Questo è quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora la situazione in 27 città. «Il bollino arancione o livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili - ricorda il ministero - Il bollino giallo o livello 1 (pre-allerta) indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore».

Il sistema operativo - in particolare l’attività estiva del Piano caldo finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute - è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.