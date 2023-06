Meteo, l'anticiclone scatena il caldo: quanto durerà. Le previsioni di Giuliacci

16 giugno 2023 a

Dopo settimane di piogge battenti e nubifragi improvvisi, è finalmente in arrivo la prima ondata di caldo. Per chi è pronto a fare i bagagli e a girare l'Italia, le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci sono una piacevole sorpresa. Non ci sono più dubbi: l'estate sta per scoppiare e le ottime condizioni meteorologiche interesseranno tutta l'Italia, nessuna regione esclusa. Il motivo tecnico della lieta notizia? La forza dell'anticiclone africano che si allunga dal Sahara verso di noi.

Temporali a raffica e poi.. Giuliacci indica la data della svolta meteo

Quando arriverà il caldo e quanto durerà? Questo è il quesito che allarma gli italiani che a breve daranno il via alle ferie. Da mesi il meteo ci ha abituato a cambiamenti improvvisi e fenomeni estremi. Ora, però, il sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it , fa chiarezza e spiega che la buona stagione non si farà più attendere. "Già in questo fine settimana il Settentrione è sotto correnti settentrionali moderatamente calde, ma senza eccessi. Le temperature rimangono attorno alle medie stagionali e si registrano i primi 30 gradi in diverse località. Il Sud sente ancora instabilità e clima fresco, ma poi cambia tutto per l'arrivo di una massa d'aria estremamente calda che dovrebbe interessare maggiormente il Centro-Sud, ma poi protrarsi pure a tutta Italia", scrivono i meteorologi.

"Picchi oltre i 40 gradi", arriva la prima ondata di caldo africano: Dove e quando

Quando partirà il grande caldo? Stando a quanto affermano gli esperti, tutto avrà inizio "da martedì 20 giugno, con un'impennata dei termometri nelle interne siciliane, sarde, sul Tavoliere delle Puglie e pure in Pianura Padana". Valori più contenuti, invece, sulle coste, "ma con afa in pesante aumento e minime pure sui 24-26 gradi". Quanto durerà? Giuliacci avverte e afferma che i picchi di caldo interesseranno solo 4 o 5 giorni. Poi, grazie alla mancanza di particolari anomalie, i modelli prevedono un equilibrio termico.