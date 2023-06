Meteo, novità clamorosa per luglio. Bomba di Giuliacci sulle ferie

19 giugno 2023 a

L'anticiclone africano investe l'Italia e porta il caldo e temperature oltre i 30 gradi. Per i prossimi ci sono pochi dubbi, ma quanto durerà? E soprattutto, anche in vista della pianificazione di ferie, viaggi e vacanze a cui pensano molte famiglie, quanto durerà? A rispondere a questa domanda e soprattutto a fare una previsione di tendenza sul mese di luglio è il colonnello Mario Giuliacci. L'ondata di caldo africano andrà via via intensificandosi nei prossimi giorno ma non sarà eccezionale né duratura. "Si vede già una fine, intanto, dettata dall'arrivo di una saccatura tra venerdì 23 e sabato 24", si legge sul sito del meteorologo . "L'apice del caldo" dovrebbe essere tra mercoledì 21 e giovedì 22 giugno, poi lo stop che sarà però temporaneo.

Caldo africano poi il "break temporalesco": nuova svolta-meteo

La domanda delle cento pistole è se luglio sarà un mese caratterizzato da temperature bollenti o no. Gli esperti di Giuliacci sembrano protendere per la seconda ipotesi. "Le proiezioni fanno vedere un paio di mesi un po' sopra le medie ma nulla a che vedere con il 2022", si legge sul sito, "semmai quest'anno la preoccupazione non è tanto del caldo estremo, quanto dei fenomeni meteo violenti che potrebbero scatenarsi qualora arrivassero saccature e perturbazioni molto frequenti".

Anche questa prima fiammata estiva,, come detto, non sarà prolungata anche se toccherà picchi importanti fino a 40 gradi. Una soglia che negli ultimi anni è diventata consueta in alcune zone d'Italia anche nel primo mese dell'estate.