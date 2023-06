Bimba scomparsa a Firenze, mossa a sorpresa dei genitori con la Procura

19 giugno 2023 a

a

a

Vanno avanti senza sosta le ricerche per trovare Kata, la bambina di origine peruviana di 5 anni scomparsa dal 10 giugno dal cortile dell’ex hotel Astor. E a sorpresa, Miguel Angel Romero Chicclo, padre della bimba, stamani si è presentato spontaneamente al palazzo di giustizia di Firenze per parlare con il sostituto procuratore Christine Von Borries. L’incontro con il magistrato che indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione è durato circa un’ora. Romero Chicclo è stato accompagnato in Procura dai suoi legali, gli avvocati Filippo Zanasi e Sharon Matteoni, che hanno atteso fuori dall’ufficio del Pm.

Kata, spunta una videocamera puntata sul cortile. Le due piste delle indagini

Gli stessi legali dei genitori di Kata hanno inoltre presentato formale istanza per effettuare, nei loro diritti, quando saranno esauriti gli accertamenti di polizia giudiziaria dei carabinieri, un proprio sopralluogo dentro l’ex hotel Astor dove la bambina viveva con la famiglia e che da sabato scorso, dopo essere stato sgomberato, è stato posto sotto sequestro. I due avvocati spiegano che in caso di autorizzazione sarà organizzato un sopralluogo coi genitori della bambina insieme a Luciano Garofano, il generale dei carabinieri in congedo, già comandante del Ris di Parma, nominato consulente della famiglia di Kata. La famiglia le sta provando tutte per risolvere il mistero.