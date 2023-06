Silvio Berlusconi ricoverato, altra vignetta choc: chi c'è al suo posto

11 giugno 2023 a

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì 9 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Oggi nessun bollettino medico è previsto per il Cav, ricoverato in degenza ordinaria e non in terapia intensiva. Le condizioni di salute del presidente di Forza Italia tengono in apprensione tanti sostenitori, ma scatenano anche le solite dinamiche veleni e cattivo gusto. Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di sabato 10 giugno è comparsa una vignetta su Silvio Berlusconi Si vede lo studio del Cav, deserto. “Al comando di Forza Italia lascia il suo sostituto”, si legge nella didascalia. Il "sostituto" sulla scrivania è un sex toy vibrante.

"Pura inciviltà", bufera per la vignetta choc su Berlusconi. Cosa gira in rete

Il disegno satirico è firmato da Mario Natangelo, lo stesso della vignetta dalle polemiche in tema di “sostituzione etnica“ sulla sorella della premier Arianna Meloni, moglie del ministro Francesco Lollobrigida, ritratta a letto con un uomo di colore. Ad aprile aveva fatto discutere la vignetta pubblicata dal Vernacoliere che ritraeva Berlusconi in ospedale con al capezzale la Morte: "Sono venuta per l'ultima cena elegante", affermava la triste mietitrice.

Berlusconi in "degenza ordinaria". L'indiscrezione sui tempi: quanto resterà ricoverato

Ieri Berlusconi ha ricevuto le visite della primogenita, Marina, e del fratello Paolo, che non hanno rilasciato dichiarazioni all’uscita dopo oltre un’ora. Come sempre in questi casi, Forza Italia è in ansia per il ’capo', anche se ormai big e peones sono abituati ai mille acciacchi del loro leader di 86 anni. Al suo fianco, nel reparto di degenza ordinaria, c’è sempre la compagna Marta Fascina. L’ingresso è off limits per gli azzurri. Niente "processioni" di politici, il paziente Berlusconi ha bisogno di riposo per nuovi accertamenti.