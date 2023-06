Firenze, telefonata choc all'amica della madre: "Kata è con me". Verifiche in corso

11 giugno 2023 a

Si cerca ovunque per trovare Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina di origine peruviana scomparsa a Firenze. Ma non c'è alcuna pista concreta. La piccola di 5 anni, chiamata Kata dalla famiglia, è scomparsa ieri pomeriggio dall’ex hotel Astor, in via Maragliano, nel quartiere fiorentino di Novoli: stava giocando nel cortile dell’ex hotel dove vive con la famiglia e dove abitano altre decine di persone, di varie nazionalità, che nel settembre scorso hanno occupato l’edificio. Non è ancora chiara la dinamica. La piccola Kata, affidata allo zio, era a giocare in cortile. L’unica cosa certa è che la bambina, verso le 15 del pomeriggio di ieri, è letteralmente svanita nel nulla. In questo contesto gli inquirenti non escludono nessuna pista, neanche quella del rapimento. E numerose sono le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine e ai familiari della bambini. Tutte non hanno portato a risultati. L'ultima, ancora oggetto di verifiche da parte degli investigatori, è quella di cui dà contro la trasmissione Chi l'ha visto?, condotta da Federica Sciarelli su Rai3.

Ricerche a tappeto per trovare la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze

Un uomo, afferma l'inviata a Firenze del programma in un video rilanciato su Twitter, ha telefonato alla migliore amica della madre della piccola affermando che la bambina "è con me”. La telefonata è al vaglio dei Carabinieri. Secondo quanto si apprende, la voce sarebbe caratterizzata da un accento latino.

Le videocamere hanno ripreso Kata: "È rientrata nel palazzo". Cosa sappiamo

"Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamani, ma non ci sono tracce della bambina. La piccola sarebbe scomparsa attorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro verso le 15.15 non trovandola", ha spiegato oggi il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze.