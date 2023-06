Bimba scomparsa a Firenze: ricerche a tappeto per trovare la piccola di 5 anni

Christian Campigli 11 giugno 2023 a

a

a

È un grido di profondo dolore, di autentico terrore, ma anche di umana speranza quello che la madre di Cataleya, detta Cata, Alvarez ripete di continuo, a scadenza precisa. Ha quasi perso la voce, ma continua imperterrita a chiamare il nome della figlia di cinque anni, scomparsa a Firenze ieri, nel primo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione del quotidiano locale La Nazione la bambina stava giocando al piano superiore rispetto alla sua abitazione. Era in casa dello zio. Poi è scesa a casa sua, ma quando la mamma è rientrata dal lavoro non l’ha trovata nell’abitazione.

Video su questo argomento L'irruzione delle teste di cuoio sulla nave sequestrata dai migranti | VIDEO

La piccola, di origine peruviana, si chiama Cataleya Alvarez, conosciuta semplicemente con il soprannome di Cata. Ha i capelli e gli occhi scuri. Indossava dei pantaloncini lunghi rosa quando è scomparsa. La famiglia ha cercato con il cuore in gola, ma non è riuscita a trovarla. È quindi scattata la denuncia ai carabinieri e sono partite le ricerche. Sulle tracce della piccola si è messa anche la vasta comunità peruviana e sudamericana di Firenze. Tutta la città si è stretta intorno a quella mamma. Perché Firenze è la città dei Guelfi e dei Ghibellini, si divide su tutto e litiga anche per le inezie, ma quando c'è da aiutare qualcuno in difficoltà nessuno si tira indietro. È scattato così il tam tam su whatsapp e gli altri social network e tante persone sono scese in strada.

Il papà doveva andare a lavoro, poi il tragico ritrovamento della bimba

Nonostante le ricerche abbiano visto impegnati carabinieri e vigili del fuoco, per ora non è emerso ancora nulla. La bimba viveva, insieme alla mamma e al fratellino, nell’ex hotel Astor, un edificio occupato da varie famiglie nel popolare quartiere di Novoli. Ed è proprio all'interno dell'immobile che, secondo le prime indiscrezioni raccolte dal nostro giornale, gli uomini in divisa sono convinti sia ancora nascosta la piccola Cata. Chiunque dovesse vederla, è pregato di chiamare immediatamente i carabinieri, la polizia o i seguenti numeri: 3511802700 o 3804367505.